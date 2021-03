Der Niederkirchener Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Antrag eines Winzers zugestimmt, der im Außenbereich ein Betriebsleiterwohnhaus mit Brennereiproduktion errichten will. Demnach soll ein 13 Meter breites und 17 Meter langes, eingeschossiges Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss gebaut werden. Der Keller soll als Brennereiraum mit Abfüll- und Verkaufsraum genutzt werden. Zugestimmt wurde auch einem Hallenanbau an der Südseite des Grundstücks sowie der Einrichtung von zwölf Stellplätzen auf einer geschotterten Hoffläche. Im weiteren Verfahren muss die Untere Naturschutzbehörde den Begrünungsplan und die geplante Einfriedung prüfen, die Kreisverwaltung beurteilen, ob das vorgesehene Löschwasserbecken als Löschwasserteich gebaut werden kann. Die Nutzung als Betriebsleiterwohnhaus ist mit dem Eintrag einer Baulast öffentlich-rechtlich an den landwirtschaftlichen Betrieb gebunden. Die Baugenehmigung hängt zudem davon ab, dass der Betrieb nachweist, dass das Grundstück mit Strom, Telefon, Brauch- und Abwasser erschlossen ist.