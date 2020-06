Etwas Gutes für ihr Dorf und die Vereine tun – das wollte Elfriede Oehrle (Bild). Die Ungsteinerin hat deshalb eine Sitzgruppe an der Einheitseiche gestiftet, die am Mittwoch eingeweiht wurde. Die Idee zu dieser Spende kam Oehrle zum 30. Jubiläum des Mauerfalls im vergangenen Jahr. Dieser kleine Treffpunkt ist auch als Andenken an ihren 2017 verstorbenen Mann Adolf gedacht. Der flüchtete als junger Mensch in den 1950er-Jahren aus Stotternheim (Erfurt) und ließ sich in Ungstein nieder. Die Form des Luthersteins in Stotternheim ähnle der des Einheitssteins in Ungstein, sagt Ortsvorsteher Andreas Wolf (CDU, im Bild links), der am Mittwoch die Garnitur mit Oehrle, Dieter Raudszus (Bild), Fritz Schumann und Mitgliedern des Ortsbeirats eingeweiht hat. Das Ehepaar Oehrle habe sich sehr ins Vereins- und Dorfleben eingebracht, vor allem bei der Liedertafel, betont Wolf. Die etwa 1300 Euro teure Sitzgruppe sei zwar bereits „vor Corona“ geliefert worden, konnte aber erst vor drei Wochen aufgestellt werden, so Wolf. Am Mittwoch schließlich war eine kleine Veranstaltung mit 15 Personen möglich – natürlich in Absprache mit dem Gesundheitsamt, betont Wolf. Elfriede Oehrle wolle nun, dass die Garnitur zu einem Ort in Ungstein werde, an dem sich jeder wohlfühlt. Blumen, um die sie sich kümmern will, hatte sie deshalb am Mittwoch dabei. jpl