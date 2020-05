Durch reiche Blütenzier fällt in diesen Maitagen der Weißdorn auf, so wie dieses Exemplar bei Gönnheim. Die kleinen Blüten sitzen an langen Stielen und bilden zusammen hübsche weiße Wolken. Mitunter zeigen sie auch einen rosa Farbhauch. Seinen Namen hat der Strauch von der Rinde, die im Vergleich zum Schwarzdorn heller ist. Den zweiten Namensteil trägt die Pflanze aus der Familie der Rosengewächse wegen ihrer Dornen. Genannt wird sie außerdem „Hagedorn“ – vom althochdeutschen „hag“ für Einhegung. Die Sträucher, die mehrere hundert Jahre alt werden und auch als kleinkronige Bäume vorkommen, wurden früher zum einzäunenden Schutz für Weidetiere genutzt. Man glaubte sogar, dass die Zweige des Weißdorns böse Zauberkräfte und Dämonen abwehren könnten. Ökologisch sind dornige und fruchttragende Gehölze wie der Weißdorn besonders wichtig. Mit ihren Blüten spenden sie Nektar, mit den Früchten Nahrung und das dichte, wehrhafte Gezweig bietet vielen Vogelarten versteckte Brutplätze.