Martina Wode-Buser soll neue Erste Beigeordnete in Lambrecht werden. Die SPD-Stadtratsfraktion hat sie als Nachfolgerin von Günther Semmelsberger nominiert.

Semmelsberger hatte seine kommunalpolitischen Ämter zum Jahresende 2021 niedergelegt. In der ersten Stadtratssitzung des Jahres am 25. Januar soll eine Neuwahl für das vakante Beigeordnetenamt stattfinden. Nach Beratungen innerhalb der SPD-Fraktion und des Ortsvereinsvorstands sowie Gesprächen mit dem Koalitionspartner FWG habe mit Martina Wode-Buser schnell eine Kandidatin für die Nachfolge gefunden werden können, teilte der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Maximilian Henrich mit. Wode-Buser sei dank ihrer jahrelangen Zugehörigkeit zum Stadtrat und Verbandsgemeinderat sowie als aktuelles Mitglied des Kreistags Bad Dürkheim und mit ihren diversen Parteiämtern auf überörtlicher Ebene eine erfahrene Kommunalpolitikerin. „Sie ist durch ihre breite Vernetzung innerhalb der Partei sowie der Mitarbeit in vielen kommunalpolitischen Gremien genau die richtige Person für das Amt der Ersten Beigeordneten“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Fadenholz.

Die gebürtige Lambrechterin engagiert sich in verschiedenen Vereinen der Stadt. Sie will das Brauchtum pflegen, die kulturelle Entwicklung fördern und Lambrecht für die kommenden Generationen zukunftssicher gestalten. „Es ist mir ein Anliegen, die Stadt Lambrecht überörtlich gut zu präsentieren, denn ich kenne die vielen positiven Seiten meiner Heimatstadt und des Tals, aber auch die Probleme und Herausforderungen“, so die Beigeordnetenkandidatin.

Wode-Buser hat ein Magisterstudium mit Hauptfach Politische Wissenschaften und Nebenfächern Öffentliches Recht sowie Wirtschaftsgeographie abgeschlossen.