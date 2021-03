Immer samstags zwischen 7 und 12 Uhr ist der Haßlocher Wochenmarkt auf dem Rathausplatz geöffnet. 14 Beschicker, von denen neun wöchentlich und fünf saisonal vertreten sind, bieten ihre Waren an. Die Gemeinde hat drei neue Beschicker für Testtage gewinnen können. So ist am 27. März der Blumenhandel „petit fleur“ aus Muggensturm bei Rastatt mit verschiedenen saisonalen Pflanzen vor Ort. Das Blumengeschäft hat bereits am 20. März einen Testtag absolviert und wird am 3. April ein weiteres Mal kommen. „Da ein dauerhaftes Angebot von Pflanzen derzeit fehlt, sind wir froh, dass ,petit fleur’ vorläufig für drei Termine bei uns zu Gast ist“, erklärt Florian Bayer, Ansprechpartner für den Wochenmarkt bei der Gemeinde. Darüber hinaus wird am Samstag die Neustadter Traditionsbäckerei Liebenstein mit einem Verkaufsstand vertreten sein. Am 3. April wird der mobile Imbiss „Vitaminbunker“ in Haßloch Halt machen. Er bietet vegetarische Gerichte, die er aus saisonalen und regionalen Produkten frisch zubereitet.