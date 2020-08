Beim Wochenmarkt , der immer an den Samstagvormittagen stattfindet, sind im August und September wieder vermehrt begleitende Aktionen geplant.

So wird am 15. August ein „Radler-Frühstück“ als Werbung für das „Stadtradeln“ angeboten. Am 22. August sowie am 5. September steht der Erste Beigeordnete Tobias Meyer wieder bei der Aktion „Schreibtisch vor dem Rathaus“ für Gespräche mit den Bürgern auf dem Rathausplatz zur Verfügung. Am 12. September ist außerdem die „Gemeindeschwester plus“ mit einem Informationsstand vertreten, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Das für das Spätjahr eigentlich vorgesehene Herbstfest auf dem Wochenmarkt wird vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie allerdings abgesagt.

Normalerweise pausiert der Haßlocher Wochenmarkt am Wochenende des Andechser Bierfestes. Da diese Großveranstaltung in diesem Jahr allerdings nicht stattfinden wird, ergibt sich für die Beschicker die Möglichkeit eines weiteren Markttages am 26. September. Die Landfrauen haben sich für diesen Termin mit einem Informations- und Verkaufsstand angekündigt. Der Erlös aus dem Verkauf von selbstgemachten Köstlichkeiten soll an einen guten Zweck gespendet werden.

Wegen der Absage des Andechser Bierfestes kann am 19. September außerdem nicht die Aktion „Wochenmarkt unterm Festzelt“ stattfinden. In der Vergangenheit hatten die Beschicker am Wochenende vor dem Festbeginn das Festzelt als Marktkulisse verwendet. Das Zelt steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung, die Beschicker werden am 19. September dennoch einen ganz normalen Markttag abhalten.