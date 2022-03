Mit dem neuen Logistikzentrum auf dem Palmberg haben die Vier Jahreszeiten in ihrer mehr als 120-jährigen Geschichte einen weiteren Meilenstein gesetzt: Platz für knapp drei Millionen Flaschen Wein, die nach menschlichem Ermessen aber wohl nie alle auf einmal in dem Neubau lagern werden, alle Marken unter einem Dach, dazu Ende des Jahres 2022 eine neue Abfüllanlage. Die Winzergenossenschaft, mit knapp 600 Hektar bewirtschafteter Fläche die zweitgrößte der Pfalz, hat in die Zukunft investiert. Es war das letzte Großprojekt des früheren Führungsduos Kurt Freund und Walter Brahner, die ihren Nachfolgern große Fußstapfen hinterlassen haben. Darüber, ob sich die Investition, die Rede ist von einem zweistelligen Millionenbetrag, tatsächlich auszahlt, entscheidet neben einer reibungslosen und schnellen Logistik die Qualität der Weine. Hier brauchen sich die Dürkheimer nicht zu verstecken, was zahlreiche Auszeichnungen in der Vergangenheit zeigen. Gespannt darf man sein, in welche Richtung sich die Weine unter der Regie des neuen Verantwortlichen Oenologen Volker Richter entwickeln werden.

Rückenwind durch Lockerungen

Bereits jetzt als Gewinner des Neubaus stehen die Bewohner der Dürkheimer Innenstadt fest, die weniger Schwerlastverkehr ertragen müssen. Auch die Fahrer selbst dürften heilfroh sein, wenn sie nicht mehr durch die engen Straßen der Kurstadt müssen. Mit Inbetriebnahme der neuen Abfüllanlage Ende des Jahres werden noch weniger Lkw die Zentrale der Genossenschaft in der Limburgstraße ansteuern.

Weiterer Rückenwind kommt durch die Lockerungen für Gastronomie und Veranstaltungen, ein wichtiges Standbein, das durch die Pandemie „weggeknickt“ war, wie es Geschäftsführer Rüdiger Damian ausdrückt. Noch vor einem Jahr war die Gastronomie im Lockdown, Weinfeste oder gar der Wurstmarkt waren unrealistisch bis utopisch. Das sieht jetzt anders aus, auch Verkostungen vor Ort sind wieder möglich. Eigentlich viele Gründe zum Feiern – wäre da nicht der Ukraine-Krieg.