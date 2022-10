Im herbstlichen Wald kannst du manch seltsame Gestalten entdecken. Am feuchten Boden leben Zwerge, die kommen und wieder verschwinden.

Unter den Laubbäumen an der Weilach liegen die ersten abgefallenen Blätter. Sie sind noch ziemlich nass vom Regen. Interessante Lebewesen kann man an ihnen finden: Da sprießen doch tatsächlich Pilze direkt aus den Blättern! Aber sie sind so klein, dass du sie leicht übersiehst. Ihre dunklen Stiele wirken dünn wie Fädchen. Auch die weißen Hüte sehen sehr zart aus. Beinahe erinnern sie an winzige Fallschirme.

Die Minipilze haben eine besondere Eigenschaft: Sie kommen und gehen. Bei trockenem Wetter fallen sie in sich zusammen und scheinen zu verschwinden. Aber sobald es bei Regen oder Nebel feuchter wird, dehnen sie sich wieder zu ihrer alten Form aus. Deswegen wird diese Gattung von Pilzen „Schwindlinge“ genannt.

Es gibt mehrere Arten von Schwindlingen. Sie wachsen auf Resten unterschiedlicher Pflanzen. Was du auf unserem Foto siehst, heißt mit genauem Namen „Käsepilzchen“ oder „Käsezwergschwindling“. Diese Pilze ernähren sich von herunter gefallenem Laub und lassen es immer mehr vermodern.

Fachleute nennen solche Zersetzer „Saprobionten“. Damit meinen sie Lebewesen, die von abgestorbenen, faulenden Stoffen leben. Am Ende wird aus dem alten Laub bester Humus. Der ist wertvoll und wichtig für die nachwachsenden Pflanzen.

Und die Pilz-Zwerge selbst, kann man die vielleicht essen? Mit ihrem Namen klingen sie fast so. Aber Käsepilzchen gehören nicht zu den Speisepilzen, sondern gelten als ungenießbar. Na, wenn schon: Von solchen Zwergen würdest du sowieso nicht satt werden.