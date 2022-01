Letzte Woche kam mir eine Idee für das Thema der nächsten Kinderferienwoche: „Finde (d)einen Schatz“. Aber was ist ein Schatz? Was ist Ihr Schatz oder sind Ihre Schätze? Die Kinder werden wohl bei einem Schatz als Erstes an viel Geld, Gold, Schmuck und Edelsteine denken.

Aber was nutzt mir all das Geld, wenn ich Hunger habe, und es gibt weit und breit nichts Essbares zu kaufen? Was nutzt mir all das Gold, wenn ich einsam und allein bin? Dann macht mich all das Geld und Gold weder satt noch glücklich. Oder wie beim wohlhabenden Kornbauern in der Bibel: Nach einer reichen Ernte hortet er alles, baut eigens dafür größere Scheunen und denkt sich: „Nun habe ich für einige Jahre ausgesorgt. Ich gönne mir jetzt Ruhe und genieße das Leben.“ Da sagt Gott zu ihm: „Du Narr, in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern.“ Was bringt ihm nun die reiche Ernte, wenn er tot ist? Mitnehmen kann er davon nichts.

Von der Freude des Schenkens

An einer anderen Stelle in der Bibel steht: „Häuft keine Schätze auf der Erde an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen.“ Und es heißt: „Sammelt euch einen Schatz im Himmel, der nie aufgebraucht werden kann. Dort kann kein Dieb an ihn herankommen ... Denn wo dein Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“

Hätte der reiche Kornbauer lieber seine reiche Ernte mit anderen geteilt, so hätte er nicht nur im Himmel, sondern durch die Freude des Schenkens und Helfenkönnens sowie die Begegnungen mit anderen Menschen auch in seinem Herzen einen Schatz gesammelt. Er selbst wäre bereichert worden. Das ist wichtiger als alles Gold, Geld und Geschmeide. Und das kapieren auch die Kinder. Die Zeit mit Mama, Papa, Freunden etc. ist wertvoller als ein Geldschein mit dem Satz: „Geh dir was kaufen, ich bin beschäftigt.“ Die gemeinsame Zeit, liebe Menschen, Begegnungen und gute Gespräche, lieben und geliebt werden, einander helfen, schöne Erinnerungen – das ist viel wertvoller als alles Geld und aller Besitz. Das ist es, was mein Leben bereichert.

So scheint mir, dass die wahren Schätze im Leben weder zu kaufen, noch sich zu verdienen sind. Man kann nur die Aufmerksamkeit und das Herz darauf lenken und sie sich – wie den Schatz im Himmel von Gott – schenken lassen. So lasst uns diese Schätze im Leben vermehrt sammeln und mehr wertschätzen. Dabei bereichern wir nicht nur uns selbst, sondern ganz nebenbei auch andere.