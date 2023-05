Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An vielen Straßenrändern oder auf Grünsteifen am Rand von Weinbergen sind sie zu sehen: Kirschbäume voller reifer Früchte. Ein Hinweis für Selbstpflücker ist jedoch fast nie zu sehen. Gibt es da keine Möglichkeiten? Eine Suche in Haßloch und der Verbandsgemeinde Deidesheim.

Sie sind saftig, fruchtig und erfrischend – aber nicht ganz billig: Kirschen. Nach Angaben von Fachportalen im Internet liegen die Preise im Moment leicht über dem