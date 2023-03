Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 14-jährige Markus leidet unter Autismus. Er kann nie alleine bleiben und braucht ein Höchstmaß an Zuwendung. Seine Pflegeeltern, die noch drei weitere Kinder haben, tun alles, was in ihrer Macht steht. Aber sie sind mit ihren Kräften am Ende. Sie sagen: Nötig und gerecht wäre nun Unterstützung vonseiten des Staates – aber daran mangele es in erschreckender Weise.

Manchmal, wenn es ihm sehr schlecht geht, schlägt der Junge mit Fäusten auf seinen Computer ein. Der war ein Geschenk, über das sich der Junge, den wir Markus nennen