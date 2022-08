Hach, wir lieben alle Trends: von Nachhaltigkeit, DIY – also Selbstgebasteltes – über Stadtbegrünung, was auf Neudeutsch ja Urban Green heißt, bis hin zu Retro und Second Hand. Man merkt es schon, die Trends sind so hip und kosmopolitisch, dass es kaum deutsche Begriffe gibt.

Das ist natürlich nicht ganz korrekt, denn es gibt sie schon, aber sie treffen nicht immer den Kern und führen oft sogar dazu, dass sie weitergehend erläutert werden müssen. Wie bei Second Hand. Darunter versteht man im Allgemeinen bereits gebrauchte Kleidungsstücke, die weiterverkauft werden. Wie profan und langweilig. Ja, natürlich ist es eben genau so, aber der Spirit einer Gruppe kommt darin überhaupt nicht zur Geltung. Man kann es aber auch mit diesen Worten ausdrücken: der letzte Schritt innerhalb des Textilkreislaufes. So gefunden im Netz auf der Seite von secondplus. Wer sich daran beteiligt, also an der Vollendung des Textilkreislaufs, der handelt umwelt- und preisbewusst, wertschätzend der Arbeit und Ware gegenüber, ist stilsicher – weil er eben nicht dem neuesten Modejieper folgt – und einfach von Grund auf gut. Natürlich ist derjenige, der eben gebrauchte Kleidung kauft, all dies auch – aber vielleicht nicht so offensichtlich für andere.

Einen gänzlich anderen Weg gingen diese Schuhe in Esthal, und das völlig wortlos. In ihrem zweiten Leben helfen sie beim Begrünen eines Gartenzauns in der Gartenstraße (wie passend), wo sie als modische Blumentöpfe nachhaltig, selbstgebastelt, retro und second hand sind. Das ist wirklich mal trendsicher.