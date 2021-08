Egal, für wie bequem und mächtig man sich hält, egal, wie wohlhabend man ist, allein kann man nicht glücklich sein. Wir brauchen einander, um glücklich zu leben und unseren Reichtum zu genießen. Die Realitäten dieses Lebens haben uns im Laufe der Zeit bewiesen, dass niemand für sich allein existieren kann. Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben werden Sie sicherlich zu der Erkenntnis gelangen, dass Sie Hilfe brauchen, die von außen kommt: Und die Ironie des Lebens ist, dass Sie nicht wissen, woher diese Hilfe kommen wird. Also, schreiben Sie niemanden ab. Respektieren Sie Ihre Freunde und achten Sie jeden. Es lohnt sich, jetzt und auch später.

Die jüngsten Ereignisse in der Welt, in unserem Land, unserer Gemeinschaft und unseren Familien sollten uns mehr und besser lehren, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Es ist sehr bedauerlich, dass wir immer noch die Erfolge feiern, die wir im Kampf gegen die Pandemie und ihre Auswirkungen in unserer Gesellschaft seit 2019 erzielt haben, und jetzt kommt eine weitere Nachricht über eine tödliche Flut, die das Leben, das Eigentum und die Errungenschaften von Menschen zerstört hat. Außerdem häufen sich die Nachrichten über brennende Wälder und Häuser in einigen Ländern, über den Verlust von Menschenleben und viele andere Dinge. Dies sind sehr schmerzliche Erfahrungen.

Starke und ermutigende Zeichen

Aber es ist wunderbar zu hören, wie viele verschiedene Organisationen und Einrichtungen den betroffenen Menschen und Orten ihre Liebe und Hilfe anbieten. Auch Einzelpersonen leisteten und leisten immer noch rührende Beiträge, um den betroffenen Gemeinschaften und Einzelpersonen wieder Leben und Freude zu schenken. Dies sind starke und ermutigende Zeichen dafür, dass wir nicht allein sind. In der Tat, existieren wir füreinander.

Dennoch ist es gut zu wissen, dass wir nicht nur in schlechten Zeiten für andere da sein sollten. Wir existieren und leben auch in guten Zeiten füreinander. Die Chance, die die gute Zeit bietet, ist größer als die Chance, die wir in Notsituationen haben. Schwierigkeiten oder Herausforderungen wie Pandemien und Katastrophen kommen und gehen, aber wir leben weiter. Wir sollen weiter Gutes tun, immer und zu jeder Zeit. Wenn ich darauf warte, dass etwas passiert, bevor ich einem Nachbarn meine Liebe zeige, könnte es zu spät sein. Denn es kann sein, dass ich das nicht mehr erlebe oder dass der Nachbar es nicht mehr erlebt. Die eigentliche Zeit, Liebe zu zeigen, ist jetzt.

Leben nicht verkomplizieren

Viele Menschen haben unsere Liebe dringend nötig. Und viele von ihnen sind nicht weit von uns entfernt. Bei diesem Liebesbeweis geht es nicht unbedingt um Geld oder materielle Dinge. Es könnte einfach ein freundlicher Besuch, ein Telefonanruf oder eine E-Mail sein, um zu erfahren, wie es ihm oder ihr geht. Wir sollten nicht warten, bis etwas Schlimmes passiert, bevor wir uns mit der Familie und den Angehörigen identifizieren, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, anzurufen oder sie zu besuchen.

Gott hat schon alles einfach für uns gemacht, indem er für uns gesorgt hat. Verkomplizieren Sie dieses einfache Leben nicht für sich selbst oder für andere. Grüßen Sie Menschen, die Sie kennen und die Sie nicht kennen, und seien Sie großzügig. Diese Welt wird sehr langweilig und uninteressant, wenn man allein lebt. Daher sind wir mit- und füreinander da.

Schließlich bitten wir Gott um seinen Segen für all die Menschen, die von der Hochwasserkatastrophe, brennenden Wäldern und anderen Katastrophen betroffen sind und alles verloren haben, für die Vermissten und Toten und deren Angehörigen, die unendlich verzweifelt sind und auch für die Helferinnen und Helfer, die den Betroffenen mit ihrem Einsatz beistehen. Amen!