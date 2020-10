Der Samstag ist unser Kolumnentag – eigentlich. In der Regel greifen wir hier unter dem Motto „Nachklapp“ Themen der Woche auf, um sie noch einmal unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten – gerne ein bisschen humoristisch. In dieser Woche allerdings verzichten wir darauf. Corona hat sich wieder bleischwer auf unser Leben und damit auch auf unsere Berichterstattung gelegt. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, im Gegenteil. Es geht um ein Thema, das Corona nicht verdrängen darf: die Wahlen.

Drei Wahlen stehen am 8. November in der Region an, die Landratswahl, die Bürgermeisterwahl in Haßloch und die Verbandsbürgermeisterwahl in Lambrecht. Die Kandidaten haben einen schwierigen Wahlkampf hinter sich. Sie hatten (und haben) nur sehr wenige Möglichkeiten, sich und ihre Ideen zu präsentieren und sich im direkten Austausch mit ihren Konkurrenten zu messen. Keine Versammlungen, kein Haustürwahlkampf – und auch keine RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion.

Nur in schriftlicher Form

Eine coronakonforme Veranstaltung zu organisieren, wäre für die Lokalredaktion schon in den vergangenen Wochen kaum möglich gewesen. Deshalb stand von vornherein fest, dass wir die Kandidaten nur in schriftlicher Form präsentieren. Jedem der Bürgermeisterkandidaten – drei in Haßloch, drei in der Verbandsgemeinde Lambrecht – haben wir zwei Artikel gewidmet: ein Porträt sowie einen Bericht zu einem Schwerpunktthema, das der Kandidat selbst wählen konnte. Am Freitag haben wir außerdem eine kleine Serie mit insgesamt vier Fragen gestartet. Zum Abschluss wird es noch „Fragen und Antworten“ rund um die Wahl an sich und die Aufgaben von Bürgermeister beziehungsweise Verbandsbürgermeister geben. Unser Ansprechpartner hierbei ist die Kreisverwaltung Bad Dürkheim.

Bei der Berichterstattung über die Landratswahl hatten unsere Kollegen in Bad Dürkheim die Federführung. Hier gab es ebenfalls Porträts der beiden Kandidaten sowie Berichte zu Schwerpunktthemen. Diese wurden von der Redaktion ausgewählt, die Fragen jeweils an beide Kandidaten gerichtet.

Eine Woche vor der Wahl würde nun normalerweise für die Kandidaten so etwas wie der „Endspurt“ beginnen. Stattdessen stehen wir vor einem Teil-Lockdown. Die Devise heißt: möglichst zu Hause bleiben.

Demokratie ohne öffentliches Leben ist ein bisschen ein Widerspruch in sich selbst. Gerade deshalb gilt es jetzt, die demokratischen Institutionen zu stärken. Die Ämter eines Landrats und eines Bürgermeisters sind wichtig. Zu wichtig, um sich nicht um die Besetzung zu kümmern. Wer den Gang ins Wahllokal pandemiebedingt scheut, hat die Möglichkeit, per Brief abzustimmen. Eine Woche ist dafür noch Zeit.