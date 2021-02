In Zeiten von Corona ließ sich der Winzerverein Deidesheim etwas einfallen: Am Tag des heiligen St. Martin initiierten die Mitarbeiter des Winzervereins den Verkauf eines Weinpakets mit 11+1 Flaschen St. Laurent zugunsten der Kolpingkapelle Deidesheim. Hintergrund der Aktion war, dass infolge der Pandemie die zahlreichen Auftritte der Kapelle ausfallen. Zwischen der Kolpingkapelle und dem Winzerverein Deidesheim besteht seit vielen Jahrzehnten eine innige, partnerschaftliche Verbindung. Einige Winzer des Winzerverein Deidesheim sind sogar passionierte, langjährige Musiker der Kolpingkapelle. So zum Beispiel Kapellenleiter Karl-Friedrich Groß. Auch war der erste Auftritt der Kapelle im Hof des Winzervereins Deidesheim im Jahre 1955.

Pro verkauftem Weinpaket flossen 10 Euro an die Kolping-Familie. Jetzt überreichte Vorstandsmitglied Arthur Braun einen Scheck von 600 Euro an Thomas Wehner, Vorsitzenden der Kolpingfamilie, und an Karl-Friedrich Groß.