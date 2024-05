Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In unserer Wochenendkolumne fordern wir Winzerkittel für die Babbelsauna und erklären, welche Rolle ein rotes Fahrrad im Wahlkampf in Weisenheim am Sand spielt.

Therme: Aus der Babbelsauna in den Winzerkittel

Thermen sind Orte, an denen die Besucher in Ruhe Kraft tanken können. Damit werben Wellnesseinrichtungen landauf landab. Zu ruhig