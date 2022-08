In den kommenden Tagen wird das Weinbistro „Winzerei“ in Forst seine Pforten öffnen. Dann spielt die Zahl Drei eine besondere Rolle.

Mächtige Deckenbalken und eine Sandsteinwand, naturbelassene Birkenstämme als offen wirkender Raumteiler und tiefgrüne Wände, über die zarte Lichtreflexe wandern, geben den modernen Bistrotischen und -Stühlen einen gelungenen Rahmen. Das Weinbistro „Winzerei“ in der Forster Weinstraße 50 a soll voraussichtlich am 2. September nach sechsmonatiger Umbauphase seine Tür für Gäste öffnen. Während der Forster Weinkerwe hatten Besucher bei einem vorab improvisierten Ausschank schon mal Gelegenheit, das neue Lokal in Augenschein zu nehmen. Es handelt sich bei der „Winzerei“ um kein klassisches Restaurant, sondern um ein ausgesprochenes Weinbistro, in dem es aber auch etwas zu essen gibt, das zum Wein passt. Die Weinauswahl wird sich auf drei Länder stützen: Deutschland, Österreich und Italien. Auch die Speisekarte wird mit Spezialitäten aus diesen drei Ländern bestückt sein.

Als Inhaber Michael Krasemann durch Zufall im Freundeskreis erfuhr, dass das Lokal in der Forster Weinstraße frei wird, musste er nicht lange überlegen. Er sagte dem Eigentümer praktisch sofort zu, das Lokal zu übernehmen. „So etwas in dieser tollen Lage bekommt man nicht so leicht angeboten“, ist er sich sicher. Obwohl er hauptberuflich mit seinem Cousin ein Möbelgeschäft in Heilbronn betreibt, sah er in dieser Situation die Gelegenheit, Wein und Kulinarik sozusagen als Steckenpferd zu betreiben.

Spezialitäten aus drei Ländern

„Mit meinem Freund Mario Keza habe ich dann bei einem Skiurlaub im Zillertal ein Gastronomiekonzept entwickelt, das innovativ und ungewöhnlich ist und das dem Eigentümer sofort zugesagt hat“, erzählt Krasemann. Mit diesem Freund zusammen betreibt er nun auch die „Winzerei“. Die Berghütte, auf der die beiden ihre Pläne machten, spielte bei der Ausgestaltung des gastronomischen Angebots im Weinbistro eine nicht unerhebliche Rolle. „Neben deutschen Gerichten wollen wir auch die österreichischen und italienischen Köstlichkeiten, die wir von dort kennen, unseren Gästen in der Pfalz bieten“, erläutert Krasemann. In der kälteren Jahreszeit bietet die „Winzerei“ eventuell ein Käsefondue, Käsespätzle oder auch Kaiserschmarren.

„Bei den deutschen Weinen wird natürlich die Pfalz und auch Forst gut vertreten sein. Aber auch Spezialitäten aus Baden, dem Rheingau und der Mosel sollen nicht zu kurz kommen“, führt Betriebsleiter Günes Yari aus. Für ihn wie auch für die beiden Inhaber steht bei der Auswahl der angebotenen Weine nicht die Bewertung der Fachgremien im Vordergrund, sondern immer die Besonderheit der regionalen Erzeuger. „Wein aus Weingütern, die man besucht hat, vielleicht auch im Urlaub kennengelernt, in denen man sich überzeugen konnte, dass sie einen interessanten Wein produzieren. So wollen wir unsere Gäste hier in Forst überraschen und überzeugen“, erklärt Yari.

Separater Raum für Weinverkostungen

Die Speisekarte wird entsprechend der Weinauswahl Spezialitäten der Länder Deutschland, Österreich und Italien auflisten. „Das können mal eher Kleinigkeiten sein, wie eine Burrata auf Ochsenherztomaten oder auch mal ein Pastagericht zum Teilen für zwei“, erläutert der Betriebsleiter. „Vorstellbar ist auch, dass man sich eine Auswahl von Spezialitäten der drei Länder zusammen servieren lässt, etwa eine Pfälzer Bratwurst, eine österreichische Käsekrainer und eine italienische Salsiccia.“ Ebenso ungezwungen wie die Atmosphäre im Bistro sollen die regionalen Spezialitäten locker kombiniert werden können. Zum Team gehören neben dem Betriebsleiter und dem Koch sechs Voll- und Teilzeitkräfte.

Zusätzlich zu den etwa 40 Sitzplätzen innen und 40 auf der Terrasse, bietet die „Winzerei“ noch einen separaten Raum für etwa 20 Gäste, in dem Weinverkostungen stattfinden können. Mittwoch und Donnerstag ist ab Nachmittag geöffnet, Freitag bis Sonntag schon von 11 bis 23 Uhr. Im angeschlossenen Weinhandel mit der Bezeichnung „Weinlöwe“ haben Gäste die Möglichkeit, Weine, die ihnen besonders gut geschmeckt haben, zu kaufen.