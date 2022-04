Ganz im Zeichen des Ukraine-Konflikts steht am kommenden Sonntag das Engagement der Winzerbetriebe in Ruppertsberg. Unter dem Motto „Ein Sonntag für die Ukraine“ schenken Ruppertsberger Winzer ihre Weine in der Vinothek des Weinwerks (Hof am Deidesheimer Weg) von 13 bis 18 Uhr im Probierglas aus. Es ist eine Weinreise durch die Winzerbetriebe der Ortsgemeinde, die sich bereiterklärt haben, sich für die Menschen in der Ukraine zu engagieren. Deshalb appelliert Ortsbürgermeister Heiner Weisbrodt an die Bevölkerung sich mit den Winzern für die notleidenden Menschen in Osteuropa einzusetzen. „Während in der Ukraine schlimmstes Unrecht geschieht, das tausenden Menschen das Leben kostet, leben wir in unserer schönen Pfalz“, sagt Weisbrodt. Die Betriebe und Weingüter Markus Schädler, Marika Zeck, Dieter Zimmermann, Michael Andreas, Philipp Jaillet, Josef Köhr, Reinhardt, der Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg sowie als Gäste die Weingüter Schwedhelm (Zellertal), Motzenbäcker (Deidesheim), das Getränkezentrum Schulz, Zürkers Hofladen (Dudenhofen) sowie Resch und Frisch haben ihre Bereitschaft signalisiert, die „Große Ortsprobe“ zu unterstützen. Es werde nichts für die Weine verlangt, jede Spende für den Wein zähle. Die Winzer geben eine „Spendenempfehlung“ als Orientierung, die Gäste bezahlen nach freier Entscheidung. „Alles kommt in einen Topf, was an diesem Sonntag erlöst wird“, sagt Weisbrodt, der die Idee Stefan Reinhardts, des Seniorchefs des Weinwerks, unterstützt. Der Erlös geht an das Deutsche Rote Kreuz für Ukraine-Hilfe.