Noch bis einschließlich Montag, 4. April, können Weinpakete der Dürkheimer Spitzenwinzer zugunsten der Ukraine-Hilfe gekauft werden. Der Erlös geht an die Hilfsaktion, die die polnische Partnerstadt Kluczbork für die Menschen in der Ukraine gestartet hat.

Die Pakete bestehen jeweils aus zwölf Flaschen. Die sind bunt gemischt und enthalten Weine aus Leistadt, Ungstein und Bad Dürkheim. Bestellt werden können die Pakete online über den Shop der Stadt Bad Dürkheim. Sie werden bundesweit verschickt.

27 Weingüter haben sich an der Aktion beteiligt und „binnen kurzer Zeit mehr als 2000 Flaschen gespendet“, wie Jochen Schmitt, Vorsitzender des Dürkheimer Weinbauvereins, berichtet. „In jedem Paket haben wir einen tollen Querschnitt unseres Könnens“, versichert er stellvertretend für die Dürkheimer Winzer.

150 Pakete sind bereits verkauft. Schmitt und die Dürkheimer Winzer freuen sich, „dass die Aktion so guten Anklang gefunden hat und wir somit zumindest einen kleinen Beitrag zu Linderung der Not bei den Menschen vor Ort leisten können“. Kluczbork hat wiederum eine Partnerstadt in der Ukraine, Berezhany, die aus Polen mit Hilfsgütern versorgt wird, unter anderem mit Schlafsäcken, Kettensägen, Nachtischtgeräten, Mobiltelefonen, Stromgeneratoren und Wassertanks.

Wer den Wein lieber abholen statt geschickt bekommen möchte, kann sich bei den Dürkheimer Weingütern Wegner (Am Neuberg 4, Telefon 06322 989327) oder Heissler (Obermarkt 13, Telefon 06322 2229) melden.