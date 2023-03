Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Turm wie am Schloss Miramare in der Nähe von Triest: Diese eigenwillige Idee hatte 1885 Carl Marx, Mitglied einer Lambrechter Fabrikantenfamilie. Nicht weniger ungewöhnlich ist es, einen Turm als Übernachtungsquartier bei Jagden zu nutzen und dafür viel Geld auszugeben. Moritz Ibele, Jagdpächter in Lambrecht, hatte 1998 diese Idee.

Dass er Lambrechter Turmherr wurde, sei Zufall gewesen, erzählt Moritz Ibele, Architekt aus dem badischen Pfinztal. Der 68-Jährige ist seit 1992 Jagdpächter im Lambrechter Stadtwald.