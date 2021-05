Die Gemeindebücherei sowie die Tourist Information sind seit Mittwoch wieder ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet. Möglich macht das der Perspektivplan der Landesregierung, der weitere Lockerungsschritte vorsieht.

Die Gemeindebücherei ist dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs und freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Spontanbesuche ohne vorherige Terminvereinbarung sind wieder möglich. Allerdings bleibt die Zahl der Besuche, die sich zeitgleich in der Bücherei aufhalten dürfen, begrenzt. Um die maximale Besucherzahl nicht zu überschreiten, liegen am Eingang der Bücherei Einlasskärtchen aus: Jeder nimmt beim Eintreten eine Karte an sich und gibt sie beim Verlassen der Bücherei wieder an der Theke ab. Sind die Karten am Eingang vergriffen, müssen sich nachfolgende Besucher einen Moment gedulden, bis wieder Kapazitäten frei werden.

Durch die reguläre Öffnung ohne Terminvereinbarung entfällt der eingerichtete Bestell- und Abholservice. Da die derzeitige Öffnung aber streng an den Inzidenzwert gekoppelt und beim Übersteigen der 100er-Inzidenz wieder geschlossen werden muss, kann der Bestell- und Abholservice jederzeit reaktiviert werden, um im Fall einer erneuten Schließung auch weiterhin die Kunden mit Lesenachschub versorgen zu können.

Die Tourist Information ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Immer nur eine Person darf eintreten.

Sollte der Landkreis Bad Dürkheim an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 aufweisen, greift erneut die Bundesnotbremse, und die Lockerungen müssen zurückgenommen werden.