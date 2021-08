Endlich wieder frische Backwaren: Seit Anfang der Woche hat das „Back Café Lonsa“ im Lindenberger Rathaus geöffnet. Neben Brötchen, Brot und Kuchen bietet Pächterin Nuray Konjun auch Feinkostwaren sowie Obst und Gemüse. Durch den Komplettumbau entstand auch ein Café-Raum.

„Unsere ersten Öffnungstage haben sich gut angelassen“, erklärt Nuray Konjun. „Die Kunden nahmen das Angebot gerne wahr. Viele freuen sich auch auf das neue Café.“ Anfang Dezember nahm Ehepaar Konjun den Schlüssel für die Räumlichkeiten in Empfang. Die vergangenen Wochen nutzten beide, um den früheren Backshop von Grund auf umzugestalten. Der frühere Verkaufsraum ist nun Vorbereitungsbereich und Lager. Dahinter ist ein Verkaufsraum mit Angebotstheke eingerichtet worden. Im Seitenbereich finden Kunden mediterrane Feinkostwaren wie Oliven oder eingelegten Schafskäse sowie Obst und Gemüse. Ganz neu ist das angeschlossene Café mit Wohnzimmerflair.

Bewirtung geplant

Künftig kann das Back-Café von der südlichen Seite des Rathauses betreten werden. Wo bisher ein Fenster war, wurde eine Tür eingebaut. „Natürlich darf man wegen der Pandemie derzeit nicht im Café Platz nehmen“, bedauern Nuray und Kadir Konjun, die seit gut vier Jahren in Lindenberg heimisch sind. Geplant ist die Bewirtung mit kalten und heißen Getränken sowie kleinen Gerichten. In der wärmeren Jahreszeit wollen die Betreiber die vor dem Café liegende Freifläche beim Dorfplatz bestuhlen – sobald Corona es zulässt.

Ortsbürgermeister Reiner Koch und die Beigeordneten begrüßen das neue Angebot und hoffen auf große Akzeptanz bei der Bevölkerung. „Wir freuen uns, dass jemand in dieser schwierigen Zeit den Mut zur Selbstständigkeit hat und sich dazu noch traut, ein Café einzurichten“, so Koch. Und er ergänzt: „Nach dem Lockdown wird es natürlich auch attraktiv für Wanderer sein, die seit langem keine Einkehrmöglichkeit mehr in Lindenberg fanden.“

Öffnungszeiten