Die Versorgungslücke im Tal war schnell geschlossen. In Elmstein gibt es wieder eine Autowerkstatt. Silas Tresch und Timo Henkes haben den seit 53 Jahren von Kfz-Meister Heinz Semmelsberger geführten Familienbetrieb übernommen.

Bis vor einem Vierteljahr stand Senior Heinz Semmelsberger noch tagtäglich bis spät abends in seiner Werkstatt in der Elmsteiner Bahnhofstraße. Schraubte, hämmerte, feilte und reparierte an Fahrzeugen seiner Kunden. Er war stets derjenige, der nach der Spätschicht im Autohaus das Licht ausmachte. Noch mit 80 Jahren meisterte er einen anstrengenden Zwölf-Stunden-Arbeitstag. Für seine Verdienste um das Kfz-Handwerk war Semmelsberger 2014 mit dem Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer der Pfalz ausgezeichnet worden. Weil keiner seiner Söhne den Kfz-Betrieb, der früher eine Werksvertretung von VW und Skoda war, übernehmen wollte, suchte der Senior schon einige Zeit einen Nachfolger.

„Rein zufällig, über private Kontakte, bekamen wir Verbindung mit Heinz Semmelsberger“, erzählt Silas Tresch (31), der zusammen mit Timo Henkes (29) die Autowerkstatt jetzt weiterführt. Ihre Aufgaben haben sie zunächst geteilt: Während der gelernte Kfz-Mechatroniker und Familienvater Silas Tresch seinen Arbeitsplatz in Hanhofen aufgibt und ganztätig in die Elmsteiner Firma einsteigt, arbeitet Mitinhaber und Anlagenmechaniker Timo Henkes vorerst nur abends und an Wochenenden in der Werkstatt mit. „Ich möchte erst abwarten, wie es hier anläuft und dann weiter entscheiden“, sagt Henkes, der seine Anstellung bei einem Neustadter Sanitär- und Heizungsbau-Unternehmen vorerst nicht aufgibt. Täglich von 8 bis 17 Uhr soll die Autowerkstatt in Zukunft wieder geöffnet sein.

Freundes- und Bekanntenkreis als „Startkapital“

Tresch, in Mußbach aufgewachsen, und Henkes, der aus Neidenfels stammt, wohnen schon lange in Elmstein und sehen deshalb ihren großen Freundes- und Bekanntenkreis als wichtiges „Startkapital“. „Heutzutage ist es nicht einfach, einen sicheren Arbeitsplatz aufzugeben und die Selbstständigkeit zu wagen“, sagt Tresch. Gemeinsam haben die beiden Handwerksleute in der Vergangenheit aber schon Erfahrung gesammelt als Inhaber einer kleinen Autoreparaturwerkstatt in Neustadt.

Reparaturen, Inspektionen, Serviceleistungen und Reifendienst für alle Autotypen und Marken bieten die jungen Unternehmer an. Sie wollen Autofahrer im Elmsteiner Tal, aber auch Urlauber und Ausflügler ausreichend versorgt wissen, beispielsweise wenn ein Kundendienst fällig ist, ein Ersatzteil gebraucht wird, eine Panne Probleme bereitet oder der Motor stottert. Ihre Partner sind drei Ersatzteil-Lieferanten und zwei Reifenhändler.

Die über 150 Quadratmeter große Halle mit Lager, Büro-, Hof-und Kellerräumen haben sie von Semmelsberger langfristig gepachtet. Drei Monate, so lange blieb der Betrieb geschlossen, wurde renoviert und modernisiert. „Wir haben rund 40.000 Euro investiert“, rechnet Henkes vor. Es gibt zwei neue Hebebühnen, die Anzahl der Arbeitsplätze wurde auf vier erhöht. Zeitgemäße Apparate wurden angeschafft wie einen Diagnose-Tester, eine Reifenmontagemaschine und andere Prüfgeräte. „Schon vor der offiziellen Neueröffnung am 2. November ist die Kundenanfrage riesengroß“, berichtet Tresch.