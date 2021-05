Hassloch. Zum wiederholten Male sind laut Polizeibericht Unbekannte in der Nacht zum Freitag in einen Supermarkt in Haßloch eingedrungen. Dieses Mal war ein Einkaufsmarkt im Herrenweg betroffen. Die Art und Weise der Tat war dabei die gleiche, wie zwei Tage zuvor.

Da hatten Unbekannte einen nur wenige Meter entfernten Einkaufsmarkt am Zwerchgraben heimgesucht. In beiden Fällen traten oder warfen sich die Unbekannten so lange gegen die Eingangstüren, bis die Rahmen nachgaben und so ein Eindringen möglich war. Hatten die Täter im ersten Fall noch Zigaretten und Alkohol mitgenommen, nahmen sie im jüngsten Einbruch lediglich „mehrere Flaschen Schnaps“, mit, wie die Beamten mitteilen. Ein Zeuge hatte die Tat in der Nacht zum Freitag beobachtet und die Polizei verständigt. Den beiden augenscheinlich männlichen Tätern gelang jedoch vor dem Eintreffen der Streife die Flucht. Laut Polizei laufen die Ermittlungen in beiden Fällen. Am Eingang zu beiden Märkten sei bei den Taten erheblicher Sachschaden entstanden, der den Wert des Diebesguts – im jüngsten Fall 60 Euro – bei Weitem übersteige. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, entgegen.