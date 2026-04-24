Im Mai geht das regelmäßige Bewegungsangebot der Gemeindeschwester plus Vera Götz in Deidesheim wieder los. Von 6. Mai bis 23. September treffen sich Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren wieder alle zwei Wochen mittwochs ab 9.30 Uhr auf der Alla-Hopp-Anlage in Deidesheim zu einer 30-minütigen Bewegungseinheit. „Das dient der Sturzprophylaxe und dem Erhalt der Beweglichkeit und damit Selbstständigkeit“, erklärt die Gemeindeschwester plus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können sich für weitere Informationen an Gemeindeschwester plus Vera Götz, Telefon 06322/961-9125 oder per E-Mail an vera.goetz@kreis-bad-duerkheim.de, wenden.