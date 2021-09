„Frühmorgens mit 1,37 Promille im Blut unterwegs“ war laut Polizeibericht am Mittwoch um 7.10 Uhr ein 41-Jähriger in seinem Wagen auf der Hauptstraße in Meckenheim. Weil „der Mann eine Fahne hatte“, veranlassten die Beamten einen Alkoholtest. Der Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis musste zudem eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Bereits vor vier Jahren war er betrunken mit einem Auto unterwegs gewesen, hatte einen Unfall verursacht und war geflüchtet. Erst vor anderthalb Jahren hat er laut Polizei seinen Führerschein zurückerhalten, den er jetzt wieder abgeben musste.