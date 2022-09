Was uns glücklich macht und wie wir es dauerhaft erreichen können.

Sicher kennen Sie das Märchen von Hans im Glück. Die Geschichte über einen, der einen Goldklumpen eintauscht gegen etwas vermeintlich Schlechteres und am Ende mit leeren Händen dasteht. Aber ist diese Leere wirklich etwas Negatives? Der Kapitalismus hat uns ein Leben in Hülle und Fülle beschert: stetes Wirtschaftswachstum, ein immer smarteres Phone, immer PS-stärkere Autos … Die Maxime unseres Glücks scheinen zu sein: größer, weiter, schneller, mehr. Doch machen sie uns glücklich?

In den vergangenen Jahren haben wir die Auswirkungen des Klimawandels bewusster und deutlicher zu spüren bekommen. Das Ahr-Hochwasser jährte sich im Juli, und die Zerstörung, die es hinterließ, ist noch lange nicht überwunden, ganz zu schweigen von der seelischen Not der Betroffenen. Unser Glück geht offenbar nicht einher mit diesem „Immer-mehr“.

Den eigenen Lebensstil hinterfragt

Viele und vor allem junge Menschen stellen sich angesichts der Situation auf dieser Erde die Frage, ob es sinnvoll ist, Kinder in die Welt zu setzen. Sie entscheiden sich ganz bewusst gegen Nachwuchs, weil sie ihm nicht zumuten wollten, das auszubaden, was Generationen zuvor verbockt haben. Das stimmt mich unendlich traurig. Muss ich mir doch die Frage gefallen lassen, ob mein Lebensstil in der Folge für die jungen Menschen Kinderlosigkeit bedeutet!

Mir drängt sich die Frage nach dem rechten Maß für ein gutes Leben für alle auf. Maßhalten, sich beschränken, das klingt erst einmal wenig attraktiv. Wir setzen oft lieber auf unsere Intelligenz und neue Lösungen für die drängenden Fragen dieser Zeit. Doch wie ehrlich sind die Antworten? Geht es nicht in erster Linie um unser eigenes Wohl, unseren Besitz, unser gutes Leben – und dann, weit abgeschlagen, auch um das Wohl der anderen, der Besitzlosen, der so empfundenen Schmarotzer?

Irgendwann wollen die anderen ihren Anteil

Dabei lehren Katastrophen wie die Corona-Pandemie das Gegenteil. Es reicht nicht, wenn es uns gut geht, wenn wir alles geregelt bekommen, unser Alltag einigermaßen normal läuft. Unser Glück lässt sich nicht auf Kosten anderer aufbauen. Irgendwann stehen sie vor unserer Tür und fordern ihren Anteil. Es geht nur miteinander. Gutes Leben für alle – darüber sollten wir uns Gedanken machen.

Wenn das zur Maxime unseres Handelns wird, habe ich die Hoffnung, dass junge Menschen zuversichtlich in die Zukunft schauen. Packen wir es an!