Erst der Krieg, dann die Flucht, jetzt in Sicherheit. Aber in einer völlig neuen Umgebung. Vor allem für Kinder unter den ukrainischen Flüchtlingen hebt sich die Welt gerade aus den Angeln. Was die beiden Haßlocher Grundschulen unternehmen, damit sich die Neuankömmlinge hier gut einleben.

Zahlreiche Mütter mit ihren Kindern befinden sich unter den Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Deutschland Schutz suchen. Grundsätzlich müssen auch diese Kinder, sofern