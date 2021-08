„Habt ihr gewusst, dass Schafe Orchideen sehr gut in der Natur verbreiten können?“ fragt Opa Nörgel meine kesse Schwester Nessy und mich, als wir uns die Orchideen in Lindenberg anschauen. „Wie soll dann das gehen, Opa?“ fragt Nessy ungläubig. „Ich habe noch nie Schafe gesehen, die Orchideen in die Erde buddeln!“

„Ganz einfach“, meint Opa. „Schafe sind doch Weidetiere und Wiederkäuer. Auf einer Wiese schlucken sie zuerst alles hinunter. Das Futter wandert in den Pansen, ihren ersten Magen. Dann suchen sie sich ein schönes Plätzchen, wo sie sich hinlegen und ihre Nahrung in aller Ruhe verarbeiten können. Sie wechselt in den Netzmagen, wo es sortiert wird. Feine und zerkleinerte Pflanzen gehen gleich weiter in den Blättermagen, grobes Material wird über die Speiseröhre in Ballen zurück in das Maul befördert, wo das Schaf es noch mal ordentlich durchkaut. Zuletzt landet alles im Labmagen und im Darm, wo die Nahrung aufgespalten wird.“

„Vier Mägen: Ich bin schwer beeindruckt!“ ruft Nessy. Aber was hat das jetzt mit der Vermehrung von Orchideen zu tun?“ „Ganz einfach“, antwortet Opa. „Die liegenden Schafe können in ihrem Fell viele Samenkörner aufnehmen, wenn sich an der Stelle Orchideen befinden. Stehen sie auf und schütteln sich später, fallen die Körner wieder heraus. Mit etwas Glück keimen daraus neue Pflanzen. Auf manchen pfälzischen Wiesen konnte sich so die Zahl an Orchideen im Laufe der Zeit vergrößern.“ „Ja, Schafe und wir Biber, wir sind schon sehr gute Landschaftspfleger!“ sagt Nessy lachend.