Wie es mit dem in die Jahre gekommenen Tennenplatz am Sportgelände weitergeht, soll bei einem Treffen der Sportvereine FFC und TUS mit den Fraktionen sowie in den jeweiligen Ausschüssen weiter besprochen werden. Das hat der Gemeinderat Niederkirchen beschlossen. Sowohl die Erneuerung des Hartplatzes als auch ein Beleuchtungskonzept seien dringend erforderlich, erklärte Franz Josef Zech, Fraktionsvorsitzender der FWG, die einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Auch die Haushaltsmittel sollen geschätzt und für das kommende Jahr eingestellt werden.