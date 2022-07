Von Marion Kling

Neulich fuhr ich zum Treffen eines Frauenteams, ob und wie ein seit mehr als 20 Jahren bestehendes ehrenamtliches Angebot für Frauen in der protestantischen Kirchengemeinde Grünstadt nach der Corona-Pause weiter geführt werden kann. Unterwegs hörte ich im Radio einen Bericht über „Rock am Ring“, die Moderatorin kommentierte das Ereignis hörbar begeistert mit „Wie früher!“

Diese zwei Worte lösten Assoziationen in mir aus und es kam mir auf einmal so vor, als ob sie zurzeit in so ziemlich jedem Gespräch oder Thema irgendwann auftauchen. Auf dem Dürkheimer Stadtfest treffe ich mich mit netten Leuten – wie früher. Ich unternehme mit Kollegen und Schülern eine Fahrt nach Trier – wie früher. Sport in der Halle ist ohne Beschränkungen möglich, im Unterricht ebenso wie im Supermarkt müssen keine Masken mehr getragen werden – wie früher. Gleichzeitig spüre ich ganz stark, dass mein Lebensgefühl noch lange nicht wieder „wie früher“ ist.

Hoffen auf das frühere Lebensgefühl

Im Zuge der Pandemie hatte es sich bereits massiv verändert, aber ich hatte doch die Hoffnung, dass es nach all den Virus-Wellen zurückkehren könnte, das frühere Lebensgefühl. Aber Ereignisse wie der Sturm auf das Kapitol in Washington, die Flut im Ahrtal und der Krieg Russlands gegen die Ukraine ließen diese Hoffnung einer dumpfen Sorge weichen, es könne vielleicht nie wieder „wie früher“ werden.

In mir, die immer von einem unerschütterlichen Optimismus erfüllt war, machte sich ein völlig unbekanntes Gefühl breit: der Wunsch, mein altes Leben wieder zurück zu bekommen. Wie ein Kind möchte ich aufstampfen und brüllen: „Ich will mein altes Leben wieder haben!“ Dieses krasse Gefühl macht etwas mit mir, verändert meine Wahrnehmung. Da denke ich mir, dass die Menschen im Ahrtal und der Ukraine diesen Gedanken erst recht haben müssen. Aber es hilft kein Stampfen und Toben, denn für sie, deren Erleben sich unter dem Extrem „auf Leben und Tod“ abspielte und immer noch abspielt, für sie gibt es kein „wie früher“.

Im Leben geht es immer nur vorwärts

Einer alten Dame, mit der ich im Hospiz über die beängstigenden Zeitläufe spreche, ist das glasklar vor Augen – sie beginnt jeden Tag dort in der Gewissheit ihres baldigen Abschieds von diesem Leben. Ein „wie früher“ gibt es für sie nicht, ihr Blick richtet sich allein darauf, in der verbleibenden Zeit noch möglichst viele Begegnungen mit den Menschen zu haben, die sie liebt.

An dieser Stelle keimt in mir eine schmerzliche Erkenntnis auf: Ein „wie früher“, das gab es noch nie und wird es niemals geben. Im Leben geht es immer nur vorwärts. Ein Blick zurück ist möglich, aber kein Schritt dorthin. Und unser Teamtreffen? Eine ehrliche Analyse der personellen Situation ergab, dass wir unser Angebot nicht fortführen können. „Wie früher“, das geht auch für uns nicht.