Das Wetter war am Sonntag ideal für den Rieslingwurm in Weisenheim am Sand. Doch der traditionelle Faschingsumzug fiel zum zweiten Mal den Pandemie-Vorschriften zum Opfer. Die Sandhexen sorgten trotzdem für ein bisschen Fasnachtsstimmung.

„Es ist ganz, ganz toll, dass ihr das macht, vielen Dank“, bedankt sich eine Weisenheimerin bei der Sandhexen-Vorsitzenden Nicole Vautz. Vor dem Haus der Familie Vautz stehen toll kostümierte