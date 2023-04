Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Menschen in Indien werden derzeit gleich doppelt gebeutelt. Das Land ist nicht nur besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen, sondern auch von heftigen Überschwemmungen. Die Pfarrei Deidesheim will einen Beitrag dazu leisten, die Not ein wenig zu lindern.

Der Programmdirektor der Welthungerhilfe in Indien hat jüngst von einer „neuen Dimension der Hilflosigkeit“ gesprochen. Das Gesundheitssystem sei angesichts der hohen Anzahl an Corona-Neuinfektionen