Im vergangenen Jahr sollte in Weisenheim am Berg eigentlich das 1250-jährige Bestehen des Dorfs groß gefeiert werden. Doch die Pandemie ließ nur wenige Aktivitäten des großen Festprogramms zu. Statt die ausgefallenen nachzuholen, haben sich die Verantwortlichen etwas anderes einfallen lassen.

„Wir peppen unsere Dorffeste auf“, bringt Ortsbürgermeister Joachim Udo Schleweis (CDU) die Alternative auf den Punkt. Das Motto dabei lautet ihm zufolge „Im Jubiläumsjahr +1 ist alles anders“. Ganz besonders anders ist die erste Veranstaltung im Weisenheimer Festreigen, der für dieses Jahr geplant ist: Aus der bisherigen Weinbergwanderung wird eine „Wein Dorf Wanderung“, die der Gewerbeverein organisiert.

Die Strecke der bisherigen Weinbergwanderung stehe wegen Bedenken von Naturschützern nicht mehr zur Verfügung, bedauert Rolf Kühner, Vorsitzender des Gewerbevereins. Stattdessen können Besucher am Samstag, 7. Mai, ab 12 Uhr, und am Sonntag, 8. Mai, ab 11 Uhr, durch das Dorf wandern. An elf Stationen können sie Rast einlegen, und zwar in neun Winzerhöfen, im Restaurant Fantasia Italiana, im Eisblumenberg und an einem Kaffeemobil. Bei der „Wein Dorf Wanderung“ werde erstmals der Jubiläumswein, ein Cuvée von Weisenheimer Weingütern, ausgeschenkt, kündigt Ortschef Schleweis an.

Festumzug sowie Rock- und Popkonzert

Offiziell eröffnet wird das „Jubiläumsjahr + 1“ beim Partnerschafts-, Wein- und Heimatfest, das vom 26. Mai (Christi Himmelfahrt) bis einschließlich 29. Mai gefeiert wird. Zu dem Fest kommen traditionell Delegationen der Partnergemeinden von Weisenheim am Berg. Für die offizielle Eröffnung am Donnerstag, 26. Mai, 10 Uhr, sind Festansprachen geplant, erklärt Schleweis. Ab 14 Uhr soll sich ein großer Festumzug durch das Dorf bewegen.

Am Freitag wird die Band Gitarrenhelden, ab 19 Uhr, auf dem Dorfplatz für Rock- und Popsound sorgen. Am Samstag spielen ab 19 Uhr Late Lorch auf dem Dorfplatz. Am Sonntag ist ein ökumenischer Gottesdienst mit Weihbischof Otto Georgens, einem gebürtigen Weisenheimer, und um 11.30 Uhr geben die Bockenheimer ein Platzkonzert zum Weißwurst-Frühstück.

Waldspaziergang im Juni

Die Weisenheimer Waldgeschichte ist Thema eines Waldspaziergangs am Sonntag, 19. Juni, mit dem Weisenheimer Naturführer Lutz Fütterling. Start ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz im Mandeltal (Sportplatz). Am Freitag, 24. Juni, ist ab 18 Uhr rund um die protestantische Kirche das Sommerfest des Förderkreises protestantische Kirche.

Auch Dorfkerwe und Winzertafel, die vom 19. bis 23. August, stattfinden soll, sollen im Zeichen des Jubiläums stehen, sagt Schleweis. Unter anderem werde zur Winzertafel am Samstag, 20. August, eine Walking Band spielen.

Den Abschluss des Festreigens soll das Stutzenfest am Sonntag, 6. November, markieren. „Da lassen wir uns auch noch etwas einfallen, das zum Jubiläum passt“, verspricht er. Allerdings stehen all die Pläne weiter unter dem Vorbehalt, dass das Coronavirus sie nicht erneut durchkreuzt.