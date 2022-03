Bestimmt sind sie Ihnen im Geschäft auch schon begegnet: „Farbeier“ oder „Frühlingseier“ – verfrühte Ostereier. Zu früh sind sie wirklich dran. In dieser Woche hat mit dem Aschermittwoch doch erst die Fasten- oder Passionszeit begonnen.

Von Rüdiger Schellhaas-Eberle

In früheren Zeiten mussten viele oft notgedrungen fasten, wenn die Wintervorräte zur Neige gegangen und draußen noch nichts gewachsen war.

Da gehts uns heutzutage doch besser, weil uns rund ums Jahr alles zur Verfügung steht, worauf wir Lust haben. Trotzdem verzichten viele auf bestimmte Dinge in der Fastenzeit, Schokolade zum Beispiel oder auch Alkohol. Oder sie wollen weniger fernsehen oder Auto fahren. Sie wollen sich von dem einen oder anderen, was sonst so unser Leben bewusst oder unbewusst mitbestimmt, ein Stück weit frei machen, um das eigene Denken und Handeln mehr auf anderes konzentrieren zu können. „Gedanken-Fasten“ möchte ich das einmal nennen. Eigentlich ist das ja auch der Sinn dieser Zeit. Denn sie erinnert uns an das Leiden Jesu, der seinen Weg zu und mit den Menschen gegen alle Widerstände und Anfeindungen ging. Er blieb der Liebe, dem Frieden und der Gewaltlosigkeit treu bis zum Tod, um so der Liebe Gottes zu den Menschen treu zu bleiben.

Die Menschen erleben unzählige Karfreitage

Diese Zeit will uns empfindsam und aufmerksam machen für das Leid der Menschen – in unserer Nähe und anderswo in unserer Welt, will uns offen machen für Mitgefühl und Solidarität. Das hat seinen tiefen Sinn, dass wir Ostern, das wichtigste und größte Fest der Christenheit, nicht ohne Vorbereitung feiern.

Es ist notwendig, dass wir zuerst diese Welt um uns herum so sehen, wie sie ist: Eine Welt, in der Gewalt herrscht, in der Machthaber mit Gewalt ihre Interessen durchsetzen und auch vor Kriegen nicht zurückschrecken. So erleben wir es in diesen Tagen in der Ukraine. Auch in anderen Teilen unserer Welt ist das brutale Realität – nur weiter weg von uns. Und wie es scheint, haben wir Menschen noch keinen anderen Weg gefunden als darauf wieder mit Gewalt zu antworten. Eine nicht endende Spirale, die sich immer wieder von neuem dreht, wenn sie nicht angehalten und unterbrochen wird. Wir können Ostern nicht feiern ohne die Besinnung auf das Leiden von Menschen in dieser Welt, nicht ohne dass wir uns bewusst machen, wie wir selbst auch mitverwoben sind in das Geflecht des Unrechts und der Unbarmherzigkeit in dieser Welt. Wir können Ostern nicht feiern ohne die Trauer über den einen Karfreitag damals und die unzähligen Karfreitage, die Menschen heute erleben.

Erst dann wird sich uns die Botschaft des Ostermorgens erschließen, die uns neue Wege zeigen kann.

Rüdiger Schellhaas-Eberle, Pfarrer in Ruhe, zuletzt in den Gemeinden Sausenheim-Neuleiningen und Grünstadt