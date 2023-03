Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis zu 130.000 Euro darf die Umgestaltung des Bolzplatzes in Bobenheim am Berg in eine Freizeitanlage kosten. Wann soll es losgehen und was genau ist geplant?

Ein Teil der Kosten für die Freizeitanlage – 75.750 Euro – sind über einen Zuschuss aus dem EU-Förderprogramm Leader plus abgedeckt. Die Arbeiten sind für das Frühjahr 2022 geplant.