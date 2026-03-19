Gut 5,6 Millionen Euro bekommt die Verbandsgemeinde Wachenheim aus dem Sondervermögen. Wer die wie ausgeben darf, wurde jetzt kontrovers diskutiert und taktisch beschlossen.

Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU) machte gleich zu Beginn klar, dass die Millionen bei der Verbandsgemeinde bleiben sollen. Verwendet werden solle das Geld für ein neues Feuerwehrhaus in Wachenheim sowie die Sanierung der Schulturnhalle in Ellerstadt und der Gymnastikhalle der Schule Friedelsheim/Gönheim. Bechtel erinnerte daran, dass der Neubau eines Feuerwehrhauses beschlossen ist und argumentierte, warum es sinnvoll sei, den größten Teil der 5,6 Millionen Euro dafür auszugeben.

Der Bund wolle, dass mit dem Sondervermögen „Leuchttürme geschaffen werden, die sichtbare Zeichen für das Funktionieren des Staates sind und der Bevölkerung den Glauben an unseren Staat zurückgeben“, sagte er. Das Feuerwehrgerätehaus wäre ein solcher Leuchtturm. Dass der Neubau, der schätzungsweise fünf bis sechs Millionen Euro kosten werde, erforderlich ist, sei klar. Wenn er mit Krediten finanziert werden müsse, habe das zur Folge, dass die Verbandsgemeinde die Umlage erhöhen müsse, die die Gemeinden zahlen.

Mehrere Vorschläge zur Verteilung

Bechtel berichtete, dass es mehrere Vorschläge zur Verwendung des Geldes gebe. Die Verbandsgemeinde bekommt 50 Prozent, die anderen 50 Prozent gehen an die vier Orte, sei einer der Vorschläge. Es seien auch mehrere Varianten bei der Höhe der Prozente geäußert worden, etwa dass das Geld entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinden oder der Steuermesskraft oder der Umlage verteilt werden soll. Nach Angaben von Bechtel dürfen mit dem Sondervermögen nur Projekte bezahlt werden, die mindestens 250.000 Euro kosten.

„Dass die Verbandsgemeinde alles kassiert, scheidet aus“, stellte SPD-Fraktionsvorsitzender Robert Blaul klar. Den Orten bleibe nach Abführung der Umlagen an Verbandsgemeinde und Kreis kaum etwas übrig, deshalb würden sie Geld brauchen. Jürgen Bohl (SPD) widersprach seinem Genossen: Das Feuerwehrhaus sei dringend notwendig und Bevölkerungsschutz das Wichtigste. Deshalb „verbietet es sich“, bei der Verteilung des Geldes „in eine andere Richtung zu denken“.

Lebhafte Diskussion

Es werde immer von der „kommunalen Familie“ gesprochen, nun müsse man sich auch so verhalten, sagte die FWG-Fraktionsvorsitzende Heike Dittrich. In allen Ortsgemeinden bestehe ein Investitionsstau, alle hätten „Projekte in der Pipeline“, für die das Geld verwendet werden könnte. „Die Bevölkerung soll in allen Orten“ Leuchtturmprojekte sehen, forderte Dittrich. Sie plädierte für eine Verteilung entsprechend der Umlage.

Das Sondervermögen seien „Schulden, die unsere Kinder und Enkel zurückzahlen müssen“, wurde Marcus Scholz (CDU) grundsätzlich. Er warf einigen seiner Ratskollegen vor, als „Ortsvertreter“ zu argumentieren, als Mitglied des Verbandsgemeinderats müsse man allerdings die ganze Verbandsgemeinde sehen. „Wir denken zu sehr in Ortsgemeinden“, sagte auch der Beigeordnete Stefan Heiser (CDU). „Wenn wir jetzt das Geld heraushauen für irgendwelche Projekte, dann fehlt es uns später.“ Dittrich konterte: „Die vornehmste Aufgabe der Verbandsgemeinde ist es, für annähernd gleiche Bedingungen in allen Gemeinden zu sorgen.“

Verteilung gemäß der Umlage

Scholz und Thorsten Teschner (Grüne) forderten, dass die Gemeinden mitteilen sollten, was sie mit ihrem Anteil machen wollen, bevor Geld verteilt werde. „Es ist alles im luftleeren Raum“, sagte Scholz. „Es besteht die Gefahr, dass man Geld rausrotzt für irgendeinen Käse.“ Teschner sagte: „Ich würde gern wissen, wofür wir Geld verteilen.“ Das sei legitim. Was einige Ratsmitglieder anders sehen. So wertete Dittrich die Forderung als „Eingriff in die Selbstverwaltung der Gemeinden“. Die Sanierung des Bürgerhauses, die etwa 750.000 Euro kosten werde, nannte Renate Kalinke (Grüne) als konkretes Projekt der Gemeinde Ellerstadt.

Nach einigem Hin und Her votierten die Ratsmitglieder schließlich einhellig dafür, dass die 5,6 Millionen Euro entsprechend der Verbandsgemeindeumlage verteilt werden. Er habe ein einstimmiges Ergebnis gewollt, begründete Bechtel im Anschluss an die Sitzung, warum er und die CDU-Ratsmitglieder zugestimmt hätten, obwohl sie eigentlich gewollt hätten, dass das Geld bei der Verbandsgemeinde bleibt.

Die Verbandsgemeinde bekommt nun etwa 2,18 Millionen Euro, die Stadt Wachenheim 1,7 Millionen Euro, Ellerstadt rund 792.000 Euro, Friedelsheim etwa 462.600 Euro und Gönnheim etwa 464.000 Euro.