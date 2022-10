Von Alfred Müller

Eine alte Lebensweisheit sagt: „Wer nicht dankt, der wird unfähig, das, was ihm geschenkt wird, zu empfangen.“ Ohne Dank nützt ein Geschenk nichts, denn es wird nicht zu einer Quelle werden, aus der wir leben und Kraft schöpfen können.

Wenn ich mich in Dankbarkeit übe, wenn ich achtsam werde für das Gute, das ich jeden Tag erfahre, wird es mir zum Schatz. Wenn ich sehen lerne, was ich immer wieder aufs Neue empfange – den Wechsel von Tag und Nacht, von Aktivität und Ruhe, Luft zum Atmen, Wasser und Sonne, die Erde, die mich trägt und nährt, Menschen, die mich lieben und zu mir stehen – dann werden mich diese Quellen in der Tiefe nähren.

„Reichtum allein macht nicht glücklich“

„Reichtum allein macht nicht glücklich“, sagt ein anderes Sprichwort. Dankbarkeit jedoch macht glücklich und reich dazu, denn Dankbarkeit hilft uns, Geschenke wahrzunehmen und in uns aufzunehmen, aus der Kraft der Geschenke zu leben, uns von ihnen nähren zu lassen. Wenn ich Dankbarkeit in mir fühle, öffnet sie mir die Augen für den Reichtum, den andere mit mir teilen. „Count your blessings“ – „zähl deine Segnungen“, heißt eine englische Lebensweisheit. Jede und jeder von uns wird, wenn sie oder er zu zählen anfängt, immer neue Segnungen entdecken und erfahren dürfen, dass wir mehr davon haben als genug.

Dankbarkeit vermag noch mehr. Sie stärkt die Verbindung unter uns Menschen, die Verbundenheit mit der Schöpfung und mit Gott. Dabei fällt mir unmittelbar meine verstorbene Tante ein. Es war ihr zur Gewohnheit geworden, sich noch für den kleinsten Handgriff zu bedanken. Je älter und angewiesener sie wurde, umso mehr dankte sie. Sie tat mit diesem vielfältigen Danken anderen und auch sich selbst viel Gutes, denn „in Verbindung zu bleiben“ mit all ihren Lieben, war fundamental für meine Tante. Ihre Dankbarkeit hielt diese Verbundenheit lebendig bis zum Tod und darüber hinaus.

Gott wartet auf unsere Zuwendung

Jesus hat einmal zehn Aussätzige geheilt (vgl. Lk 17,11-19). Nur einer ist zurückgekehrt und hat Gott gedankt – und das war auch noch ein Mann aus dem Ausland. Und hier zeigt sich, was die Mystiker immer wieder betonen: Gott braucht dich und mich, er macht sich angewiesen auf deinen und meinen Dank. Er ruht nicht unbewegt in sich, sondern wartet auf unsere Antwort, auf unsere Zuwendung. Nur so entsteht lebendige Beziehung, entsteht Verbindung und Verbundenheit mit Gott: im wechselseitigen Geben und Nehmen, im Bitten und Danken.

Alfred Müller ist kooperierender Pfarrer der Pfarrei Grünstadt