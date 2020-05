Eigentlich wollte der Gönnheimer Carsten Wünsche von Leupoldt seinen 70. Geburtstag am 26. April mit 40 Gästen in Weisenheim am Sand feiern. Die Einladungen mit einem Bild des Geburtstagskindes aus früheren Zeiten waren verschickt – doch dann kam Corona dazwischen. Ausladen musste der Apotheker seine Gästen nicht. Sie wussten ohnehin, dass eine Geburtstagsfeier im Moment nicht in Frage kommt. Wünsche von Leupoldt ging davon aus, seinen runden Geburtstag am Sonntag stattdessen ruhig und mit seiner Frau Erika zu Hause am westlichen Ortsrand von Gönnheim zu verbringen.

„Auch nicht schlimm, man kann eine solche Feier auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, dachte sich der Apotheker. Seine Familie – seine Frau und zwei erwachsene Töchter – wollte den Geburtstag aber nicht sang- und klanglos Corona zum Opfer fallen lassen. So schauten erst seine Schwester aus Kandel und dann sein Patenkind aus Heidelberg vorbei und gratulierten. Immer schön mit Abstand – was auf der großen Terrasse des Geburtstagskindes kein Problem war.

Ein Geburtstag, der in Erinnerung bleibt

Später kamen Jürgen Schreiber – er überließ der Redaktion das Bild mit der Anmerkung „Geburtstag zu Coronas Zeiten“ – und seine Frau Edith vorbei. Beides Schulkollegen, ebenfalls Gönnheimer und sie auch eine Berufskollegin. Die große Überraschung kam dann aber noch. Aus zwei verschiedenen Richtungen rückten die Mitarbeiter seiner inzwischen von seiner Tochter Salica geführten Rats-Apotheke in Ludwigshafen zum Gratulieren an. Wegen der Ansteckungsgefahr arbeiten sie im Moment ohnehin in zwei Gruppen, die behielt man einfach bei.

Zu „Don't Worry, Be Happy“ sangen sie ein Geburtstagsständchen mit eigenem Text. „Das war echtes Gänsehaut-Feeling und ganz toll gemacht“, schildert der Gönnheimer diesen Augenblick.

„An diesen Geburtstag werde ich mich immer erinnern, vielleicht mehr, als das zu anderen Zeiten und mit einer konventionellen Feier möglich gewesen wäre“, sagt Wünsche von Leupoldt.