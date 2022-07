Derzeit rollt die Corona-Sommerwelle. Die EU-Behörden haben allen Menschen über 60 Jahren einen zweiten Booster empfohlen. Wie funktioniert das im Kreis Bad Dürkheim?

Wo und wie kann ich mich impfen lassen?

Der Kreis Bad Dürkheim bietet weiter Corona-Schutz-Impfungen in der Kommunalen Impfstelle in Bad Dürkheim, Sonnenwendstraße 2, an. Interessierte können sich über die Homepage des Landes www.impfen.rlp.de oder über die Hotline 0800 57 58 100 anmelden. Grundsätzlich ist ein Impfen in der Impfstelle zu den Öffnungszeiten auch ohne Anmeldung möglich. Der Kreis rät aber dazu, vorher einen Termin zu vereinbaren.

Wann werden die Impfungen angeboten?

Die Impfstelle in einem ehemaligen Gebäude der Pfälzischen Pensionsanstalt bietet aktuell im Rhythmus von zwei Wochen jeweils am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr Impfungen an. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 27. Juli (mit Kinderimpfung ab 16.30 Uhr). Es folgen Termine am 10. August, am 24. August (mit Kinderimpfung), am 7. September und am 21. September (mit Kinderimpfung).

Wer kann sich für den Booster anmelden?

Für die zweite Auffrischungsimpfung können sich laut Kreis alle Personen ab 60 anmelden – der erste Booster sollte aber mindestens drei Monate zurückliegen. Eine zweite Auffrischungsimpfung für Personen unter 60 Jahren ist unter gewissen Voraussetzungen ebenso möglich. Medizinisches Personal sollte sechs Monate nach dem ersten Booster warten. Fürs Impfen ist ein Arbeitgebernachweis nötig. Wem der behandelnde Arzt aufgrund einer Erkrankung den Booster empfiehlt, kann sich diesen drei Monate nach der ersten Auffrischung geben lassen. Dazu muss der Impfling aber ein Attest vorlegen.

Wie viele Impfungen werden derzeit an einem Termin vorgenommen?

Nach Angaben des Landkreises kommen zu den Terminen im Schnitt 30 bis 50 Personen in die Kommunale Impfstelle.

Wie sieht es mit der Impfquote im Kreis aus?

Im Landkreis Bad Dürkheim haben nach Informationen der Kreisverwaltung und des Gesundheitsamts Stand Mittwoch 83,3 Prozent den vollständigen Impfschutz, 67,1 Prozent haben einen Booster. Bereits zwei Auffrischungsimpfungen erhielten 9,7 Prozent der Menschen.

Melden sich nach der Empfehlung der EU nun mehr Menschen für den Booster an?

„Eine spürbare Steigerung konnten wir bisher noch nicht feststellen“, teilt der Kreis hierzu mit. Grundsätzlich sehe das Gesundheitsamt die Impfungen als wichtigen Schutz gegen Covid-19. Das gilt laut Kreis insbesondere für die Personen aus den vulnerablen Gruppen.

Wie schlägt sich die aktuelle Sommerwelle im Landkreis nieder?

Laut Kreis sind wieder mehr Einrichtungen betroffen. Auch die Anzahl der Erkrankten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, nehme langsam wieder zu. Ein Lichtblick: „Es werden jedoch nur wenige Sterbefälle registriert.“