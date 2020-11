Im Internet bleiben Foto-Eindrücke aus der Kurstadt hoch im Kurs. Die digitalen Vorbereitungen auf den Corona-Winter lassen hingegen zu wünschen übrig. Unsere Wochenkolumne.

Digital beliebt

Kein Stadtfest, kein Wurstmarkt und zwischendurch hatte nicht mal eine Kneipe offen. Eigentlich gab’s keine guten Voraussetzungen in diesem Jahr, Besucher nach Bad Dürkheim zu locken. Zumal Menschen in großer Menge in Corona-Zeiten ohnehin nicht gern gesehen sind. Dennoch bleibt die Kurstadt bei Gästen beliebt. Beim Online-Reisemagazin Travelcircus hat Bad Dürkheim nun schon zum dritten Mal in Folge einen Platz in der Top 20 bei den fotogensten Kleinstädten erreicht. Dass das Kurstädtchen sich sehen lassen kann, ist sicher unbestritten, aber wie misst der Online-Anbieter denn die Attraktivität? Ganz einfach: Wie immer hilft hier ein Blick auf Instagram. Es wird geschaut, wie oft der Begriff Bad Dürkheim hier verwendet wird. Inzwischen doppelt so oft wie noch vor drei Jahren. Das sichert Platz 15.

Einsamer Spitzenreiter ist und bleibt auf der Liste übrigens stets Füssen. Schloss Neuschwanstein als attraktive Kulisse für Prinzessinnenfantasien macht’s möglich. Und das Schloss sieht ebenso wie die heimischen Objekte Saline oder Fass auch gut aus, wenn es geschlossen hat.

Digital rückständig

Auf Instagram läuft es also gut für Kommunen wie Bad Dürkheim – was aber nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass in Sachen Digitalisierung im Land noch Nachholbedarf besteht. Wie anders ist es zu erklären, dass mehr als acht Monate nach der Pandemie noch immer keine verlässlichen Rahmenbedingungen für digitale Ratssitzungen geschaffen wurden – von einer einheitlichen Software ganz zu schweigen?

Dass die Pandemie im Herbst mit allen ihren Auswirkungen noch nicht vorüber sein würde, war abzusehen. Um die kommunalen Gremien handlungsfähig zu halten, wäre es sinnvoll gewesen, in den Sommermonaten einen digitalen Plan B zu entwickeln – was aber offenbar gar nicht oder nur bruchstückhaft geschehen ist. Auch wenn das Infektionsrisiko für die Ratsmitglieder durch das Ausweichen in größere Räume und die Verkürzung der Sitzungen reduziert wurde: Stadt- und Gemeinderäte haben auch eine Vorbildfunktion. Präsenzsitzungen in Zeiten, in denen darüber diskutiert wird, ob man gemeinsam mit Oma und Opa Weihnachten feiern darf, passen da nicht ins Bild.