Was ist denn das für ein gespenstisches Etwas? Sieht ja richtig unheimlich aus! Und warum sitzt es so unbeweglich am Felsen des Kriemhildenstuhls? Ganz einfach: Das Ding lebt überhaupt nicht. Du siehst hier nur so etwas wie ein verlassenes Kleid. Aber da hat mal Leben drin gesteckt.

Hier entwickelte sich aus einer Larve eine Libelle. Als fertiges Insekt kam sie aus der Hülle heraus. Libellen-Larven leben im Wasser. Ihre Gestalt ähnelt zwar schon etwas dem späteren Insekt,