Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Nachbar hat Widerspruch gegen die Baugenehmigung der im Sommer eingeweihten Spiel- und Begegnungsstätte zwischen den beiden Kirchen in Friedelsheim eingelegt. Mit diesem Einspruch hat sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung dieses Jahres am Dienstag zu beschäftigen (19.30 Uhr, Schwabenbachhalle).

Der Kreisverwaltung liegt ein Nachbarwiderspruch gegen die Baugenehmigung vom Juni 2020 wegen der Umgestaltung der Freifläche am Katharina-von-Bora-Haus in eine Spiel- und Begegnungsstätte vor.