Von Christopher Markutzik

Dieser Sommer ist schon seltsam. Einerseits werden wir täglich mit schrecklichen Nachrichten konfrontiert: Krieg, anhaltende Konflikte in der halben Welt, Menschen auf der Flucht, Klimakrise, Rekord-Inflation. Und dazu noch der Dauerbrenner: Corona.

Auf der anderen Seite ist da ein Bilderbuch-Sommer. Konzerte finden wieder statt, Feste können (fast) unbeschwert gefeiert werden, vieles fühlt sich wieder normal an. Puderzucker auf den schönen Bildern. Mein persönlicher Eindruck ist, dass alle diese Normalität zu schätzen wissen. Sodass die Risse in der Gesellschaft doch eine Chance haben, wieder überbrückt zu werden. An Kleinigkeiten fiel mir das auf: Anstehen bei der Würstchen- oder Getränkebude – kein Thema. Und natürlich ist auf meiner Bank noch Platz. Als ob die Abstände „in echt und auch in den Köpfen“ genüsslich weggeschoben werden können.

Sommerfeeling trotz Krieg und Sorgen?

Wie gesagt, dieser Sommer ist seltsam. Denn das, was ich erlebe, passt nicht zusammen. Krieg und Sorgen auf der einen Seite, Sommerfeeling und gute Laune auf der anderen. Ist es da nicht doch unangebracht, das Schöne so zu genießen? Eine Frage, auf die man zurecht antworten kann: ja! Denn Spaß zu haben, während der Planet an allen Ecken brennt, hat etwas von unangenehmer Ich-Bezogenheit! Was kümmern mich die anderen? Schorle her, aber bitte flott!

Ich glaube aber, eine andere Antwort auf die Frage ist auch nicht falsch. Denn „Nein!“, diese guten Augenblicke zu genießen, ist nicht unangebracht. Solange mir dabei nicht alles andere egal ist. Doch ich brauche auch Energie. Reserven in Kopf, Geist und Seele, mit denen ich etwas anstoßen kann. Mit denen ich meinen Teil beitragen kann. Und mit denen ich auch aushalten kann. Denn das werde ich – werden wir – müssen. Darum sammle ich in diesem Sommer. So wie es der Pharao in der Bibel tut. Er hört auf den Traumdeuter Josef. Denn Josef deutet mit Gottes Hilfe die Träume des Pharao. Und in denen ging es um die fetten und die schlechten Jahre seines Landes. Und darum, dass der Pharao die schlechten Jahre nicht überstehen würde, wenn er die guten Jahre nicht dazu nutzt, sich Reserven anzuschaffen.

Seelen-Reserven füllen

In der Bibel gelingt es. Weil Gott dazu den Hinweis gibt. Herausforderungen sind da und kommen immer wieder. Um die zu überwinden, lässt Gott die Menschen wissen, dass sie dafür Unterstützung brauchen. Der Pharao lässt seine Lager füllen und ich fülle meine Seelen-Reserven mit dem Glauben, dass Gott für mich da ist, wenn es knifflig wird. Um dann die Kraft und das Vertrauen zu haben, dass er mit mir auch durch Schwieriges geht. Weil er mir das Schöne ja auch eröffnet hat.

Drum sammle ich in diesem Sommer schöne Erinnerungen und Erlebnisse: tolle Feste, wunderbare Menschen, schöne Eindrücke. Um die Reserven in Herz und Seele aufzufüllen. Mit dem, was Gottes gute Gabe für mich ist. Um dann, wenn die Welt Kopf steht, Wegzehrung zu haben. Denn nach diesem seltsamen Sommer wird der Winter kommen.