Das Projekt Entfernung des Sandes aus dem Helmbachweiher ist ein Stück weit in den Wahlkampf hineingerutscht. Wie es nun genau um das Genehmigungsverfahren steht, ist von außen schwer zu sagen. Schließlich fehlen noch Unterlagen. Mehrere Punkte lassen sich indes festhalten: Das „Entsedimentierungsverfahren“ ist kein unbekanntes Verfahren, es wird beispielsweise bei Stauanlagen angewendet, die fast alle früher oder später ein Problem mit Ablagerungen haben. Einleuchtend ist aber natürlich, dass diese nicht beliebig in einen Bach eingeleitet werden können. Sie müssen ja abtransportiert werden und dürfen nicht in der nächsten Kurve liegen bleiben. Zu hoffen ist jedenfalls, dass sich in dem Prüfungsverfahren keine weiteren Aspekte ergeben, die gegen den Sedimenttransfer sprechen. Denn für die Entwicklung des Tourismus in der Verbandsgemeinde ist der Helmbachweiher wichtig.