Der Weidenthaler Glencairn Whisky-Club veranstaltet am Freitag, 24. Juni, im Bürgersaal der protestantischen Kirchengemeinde Weidenthal ein Whisky-Tasting mit dem als „Whisky-Vikar“ bekannten Wolfgang F. Rothe.

Mit dabei ist außerdem der protestantische Pfarrer Weidenthals, Frank Wiehler. Rothe, derzeit Pfarrvikar im Münchener Pfarrverbands Perlach, ist bekannt dafür, sein Wissen über schottischen Whisky mit spirituellen Themen zu verknüpfen. Seit 2015 organisiert er „Whisky-Wallfahrten“ nach Schottland, zu Orten, die sowohl für den Whisky als auch für das Christentum von Bedeutung sind. Die in Schottland ansässige Vereinigung der „Keeper of the Quaich“ (Hüter der Schale) nahm ihn im April in ihre Reihen auf.

Rothe, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, ist außerdem für seine Kritik an der kirchlichen Morallehre bekannt. 2004 legte er sein Amt als stellvertretender Leiter des Priesterseminars in St. Pölten nieder, nachdem er für dort festgestellte Missstände mitverantwortlich gemacht wurde. 2019 erstattete Rothe Anzeige gegen Bischof Klaus Küng wegen eines nach seiner Darstellung versuchten sexuellen Übergriffs. Dies ist auch in dem Buch „Missbrauchte Kirche“ thematisiert. Küng wies die Anschuldigung entschieden zurück.

Info



Anmeldung für die Veranstaltung (Abendessen plus Whisky-Tasting) am Freitag, 24. Juni, 19 Uhr, bei Herbert Laubscher, Telefon 06329/1095. Preis: 50 Euro.