Der Weidenthaler Whisky-Club organisiert ein Charity-Tasting zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe. Am Freitag, 20. August, 19 Uhr, kommt Mark Armin Giesler, Markenbotschafter der Whiskybrennerei Laphroaig auf der schottischen Hebriden-Insel Islay, ins Weidenthaler Schützenhaus. Sechs Laphroaigs hat er im Gepäck.

Der Reinerlös der Whisky-Probe geht als Direkthilfe komplett an den Bürgerfonds der Verbandsgemeinde Adenau, zu der auch der verwüstete Ort Schuld zählt. Die Teilnahmegebühr für das Laphroaig-Masterclass-Tasting beträgt 55 Euro. Darin enthalten sind ein Begrüßungs-Whisky des Clubs, sechs Tasting-Whiskys, Spießbraten und alle sonstigen Getränke.

Vereinsvorsitzender Herbert Laubscher und Giesler kennen sich aus dessen Zeit in Schottland, von Messebesuchen und von einem früheren Charity-Tasting in Weidenthal. Giesler stammt aus einer Winzerfamilie im Nahetal bei Bad Kreuznach und kam 1998 zur Spirituose. Er hat von 2007 bis 2016 in Schottland gelebt und war über sechs Jahre in der ältesten aktiven Brennerei des Landes, Glenturret, tätig. Dort absolvierte er eine Ausbildung in der Produktion und als zertifizierter Maischer und Destillateur. Danach baute er an der Westküste in Ardnamurchan die neue Brennerei des Abfüllers Adelphi mit auf und führte sie hauptverantwortlich weiter. Seit 2016 ist Giesler als Markenbotschafter unterwegs.

Anmeldungen sind möglich bei Herbert Laubscher, E-Mail herbert-laubscher@arcor.de, Telefon 06329/1095. Teilnehmen können Geimpfte, Getestete oder Genesene. Tests sind auch unmittelbar vor der Veranstaltung vor Ort möglich.