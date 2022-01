Der Glencairn Whisky-Club Weidenthal feiert zehnjähriges Bestehen. Unter anderem stehen sieben ausgefallene Whisky-Tastings auf dem Programm.

Mit prominenten Gästen starten die Whisky-Freunde am 26. März in ihr Jubiläumsjahr. So kommt der „Master of the Quaich“ und Vorsitzende des deutschen Chapters „Keeper of the Quaich“ Gerald Erdrich in die Pfalz. Musikalisch liefern der irische Folksänger Ronan Drury und Piper Gotti aus Neustadt die Begleitung.

Am 8. April geht es mit einer Betriebsbesichtigung von „Fass Eder“ in Bad Dürkheim weiter. Abschluss des Tages ist in der Dürkheimer Whisky-Destillerie „Saillt Mór“, die von Clubmitglied Ralf Hauer geführt wird. Gavin Ryan Thomson ist unter anderem Bowmore Brand Ambassador. In Saarbrücken hat er das berühmte „Bowmore Warehous Vaults N°1“ original nachgebaut. Am 29. April werden die Weidenthaler dort zu Gast sein.

Legende zu Besuch

Die Geschichte des Single Malt ist ohne Jim McEwan nicht denkbar. Im vergangenen Jahr hat die schottische Whisky-Legende seine Biographie herausgegeben. Jims Freund Udo Sonntag hat das Werk als Co-Autor mitgestaltet. Der Whisky-Experte wird am 21. Mai in Weidenthal sein.

Eine ausgefallene ökumenische Whisky-Wallfahrt wird es am 24. Juni geben. Mit „Whisky-Vikar“ Wolfgang F. Rothe ist eine weitere große Persönlichkeit in der Pfalz. Der Münchner Theologe und Autor wird die Besucher zusammen mit Weidenthals protestantischem Pfarrer Frank Wiehler auf eine Reise zu den Quellen sowohl einer Spirituose als auch einer lebensnahen Spiritualität mitnehmen.

Am 23. April führt ein Tagesausflug zur Schwarzwald-Brennerei Scheibel. Am 30. September ist Markenbotschafter und Brand Ambassador Germany Glenfiddich und The Balvenie Markus Heinze Gast in der Pfalz. Mit Laphroaig Ambassador Germany Mark Armin Giesler steht am 15. Oktober eine herbstliche Whisky-Wanderung im Gemeindewald an. Bloggerin Margarete Marie ist am 29. Oktober zu Gast, ein spezielles Whisky-Tasting beschließt das Jubiläumsjahr am 16. Dezember.