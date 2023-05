Erholungsort, Event-Zone und Outdoor-Klassenzimmer in einem: Der neue Schulgarten für die Oberstufenschüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) wurde am Mittwoch eingeweiht.

Erster Eindruck: Alles im grünen Bereich. Der neue Garten liegt links des Schulgebäudes und ist mit vielen Bäumen und einer Wildwiese naturnah gestaltet. Hochbeete und wetterfeste Tischgruppen strukturieren das Gelände. Dazwischen gibt es eine Feuerstelle und einen Steinkreis zum Sitzen. Regensammeltonnen und ein Basketballkorb, Vogeltränken und Nistkästen sind weitere Details.

Ein zentraler Kiesweg, flankiert von einer Allee aus Ölweiden, führt zu einem Rondell, das an ein griechisches Theater erinnert. Versammlungsort und Naturbühne in einem.

Insgesamt 70.000 Euro investiert

Der neue Schulgarten ist ganz auf die Bedürfnisse der 300 Oberstufenschüler zugeschnitten, ein Ort zum Entspannen und Lernen. Insgesamt wurden 70.000 Euro investiert. 20.000 Euro steuerte die Stiftung des Landkreises bei, doch den Löwenanteil von 50.000 Euro hat der schuleigene Förderverein gestemmt. Er gab auch die fünfstufige Stahltreppe in Auftrag, die den Zugang vom Schulgebäude in den Garten ermöglicht.

Zur Einweihung am Mittwoch, die von der Bigband der Schule schwungvoll umrahmt wurde, hatten sich neben den Schülern auch einige Ehrengäste aus Politik und Verwaltung sowie Vertreter des Förderkreises versammelt. Schulleiter Armin Rebholz skizzierte die wechselvolle Vorgeschichte des Schulgartens: Ein erster Versuch, einen Garten anzulegen, sei vor 15 Jahren gemacht worden und bald an Vandalismus gescheitert. Danach sei das Gelände in einen Dornröschenschlaf gefallen. Mit ihrem Garten hätten die Schüler etwas geschaffen, von dem auch künftige Generationen profitierten.

Gartenbau-AG hält an Idee fest

Lobenswert sei, dass der Förderkreis und die schuleigene Gartenbau-AG um Musiklehrer Matthias Denhoff hartnäckig an ihrer Idee festhielten. Beinahe wäre das Projekt gescheitert: aufgrund der Finanzen und einer fehlenden Treppe.

Im Herbst hatten die Schüler Pläne gemacht und bis ins Frühjahr beim Pflanzen selbst Hand angelegt. Die Erdarbeiten wurden von der Firma Stoica (Eisenberg) ausgeführt. Weitere Nistkästen und Bienenhotels sollen demnächst noch installiert werden.

„Großartige Gemeinschaftsleistung“

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) lobte den Garten als „großartige Gemeinschaftsleistung“ und idealen Ort, „um mal das Gehirn durchzulüften“. Der Kreis habe sich gerne für den Schulgarten engagiert. Als nächstes wolle man den (lange stillgelegten) Aufzug im Gebäude durch einen größeren ersetzen.

Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann (CDU) betonte das ehrenamtliche Engagement des Förderkreises. Der Schulgarten sei ein guter Bildungsraum, an dem Bildung vermittelt und Schulgemeinschaft gelebt werden könne.

Schülersprecherin Vicky Kissel dankte den Aktiven der Gartenbau-AG. Sie freute sich schon auf Unterricht draußen. Matthias Kissel stellte anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 2024 eine Aktion des Förderkreises in Aussicht.