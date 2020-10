Nach einem Sonnenblumen-Wettbewerb im vergangenen Jahr veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Elmstein im Erntemonat Oktober eine „Kürbisschätzung“ als Gewinnspiel. Wie Gärtnermeister und Initiator Fredy Puchalski mitteilt, wurden dazu vor dem Elmsteiner Rathaus elf Riesenkürbisse aus dem Anbau Elmsteiner Bürger aufgelegt, deren Gesamtgewicht in Kilogramm zu schätzen ist. Bis Freitag 23. Oktober können die Schätzungen schriftlich bei Fredy Puchalski in der Elmsteiner Bahnhofstraße 26 abgegeben werden. Als Preise warten auf die Teilnehmer drei Verzehrgutscheine der örtlichen Gastronomie. Die Bekanntgabe der Gewinner findet am Sonntag, 25. Oktober um 11 Uhr am Rathaus statt. Im Anschluss an die Schätz-Aktion werden die Riesenkürbisse für einen guten Zweck versteigert.